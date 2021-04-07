Пробне ЗНО перенесли у Миколаївській області

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"З огляду на припинення руху громадського транспорту, що унеможливлює доїзд зареєстрованих учасників, а також педагогічних працівників, залучених до проведення зовнішнього оцінювання, пробне ЗНО також відтерміновується і в Миколаївській області. Тож пробне ЗНО у м. Київ, Чернігівській та Миколаївській областях буде проведено 24 квітня. Наразі в інших регіонах України пробне ЗНО відбудеться, як і заплановано, 10 квітня", - повідомили в УЦОЯО.

Деталі

Повідомляється, що учасники з Києва, Миколаївської та Чернігівської областей, для яких тестування буде перенесено на 24 квітня, зможуть занести свої відповіді на тест, на який вони були зареєстровані, з 24 до 28 квітня (після проходження оцінювання).

Щоб уможливити якнайповніше ознайомлення цих учасників із іншими тестами пробного ЗНО з 10 до 28 квітня в кабінетах цих учасників пробного ЗНО буде розміщено "бонусні тести" (тести пробного ЗНО, на які учасник не був зареєстрований), які можна буде пройти вдома і внести результати їхнього виконання у спеціальний сервіс з 10 до 28 квітня.

Наприклад, якщо учасник з Києва зареєструвався для проходження тесту з математики, він пройде пробне ЗНО з цього навчального предмета 24 квітня й занесе свої відповіді на завдання цього тесту в період з 24 до 28 квітня, але він зможе уже 10 квітня ознайомитися із завданнями тестів з української мови, хімії, біології тощо і з 10 до 28 квітня внести свої відповіді з цих навчальних предметів до сервісу визначення результатів.

Що було раніше

Напередодні стало відомо, що пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у місті Київ та Чернігівській області, де ввели обмеження на рух громадського транспорту у межах карантину, буде перенесене на 24 квітня.



Раніше повідомлялося, що пробне ЗНО відбудеться 10 квітня.