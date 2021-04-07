Пробне ЗНО перенесли у Миколаївській області

ukru
17:51 • 95661 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 127843 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 110507 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 128676 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 144510 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 166643 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 199095 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 305925 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192569 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 181533 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 121023 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 129661 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 142777 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 155474 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 121470 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 109272 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 305931 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 241304 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 335120 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 328766 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 58481 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 108430 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 109386 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 106454 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 119816 перегляди
Актуальне
Пробне ЗНО перенесли у Миколаївській області

Пробне ЗНО перенесли у Миколаївській області

Київ • УНН

 • 12990 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у Миколаївській області перенесено на 24 квітня – також через припинення руху громадського транспорту. Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти, передає УНН.

Цитата:

"З огляду на припинення руху громадського транспорту, що унеможливлює доїзд зареєстрованих учасників, а також педагогічних працівників, залучених до проведення зовнішнього оцінювання, пробне ЗНО також відтерміновується і в Миколаївській області. Тож пробне ЗНО у м. Київ, Чернігівській та Миколаївській областях буде проведено 24 квітня. Наразі в інших регіонах України пробне ЗНО відбудеться, як і заплановано, 10 квітня", - повідомили в УЦОЯО.

Деталі

Повідомляється, що учасники з Києва, Миколаївської та Чернігівської областей, для яких тестування буде перенесено на 24 квітня, зможуть занести свої відповіді на тест, на який вони були зареєстровані, з 24 до 28 квітня (після проходження оцінювання).

Щоб уможливити якнайповніше ознайомлення цих учасників із іншими тестами пробного ЗНО з 10 до 28 квітня в кабінетах цих учасників пробного ЗНО буде розміщено "бонусні тести" (тести пробного ЗНО, на які учасник не був зареєстрований), які можна буде пройти вдома і внести результати їхнього виконання у спеціальний сервіс з 10 до 28 квітня.

Наприклад, якщо учасник з Києва зареєструвався для проходження тесту з математики, він пройде пробне ЗНО з цього навчального предмета 24 квітня й занесе свої відповіді на завдання цього тесту в період з 24 до 28 квітня, але він зможе уже 10 квітня ознайомитися із завданнями тестів з української мови, хімії, біології тощо і з 10 до 28 квітня внести свої відповіді з цих навчальних предметів до сервісу визначення результатів.

Що було раніше

Напередодні стало відомо, що пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у місті Київ та Чернігівській області, де ввели обмеження на рух громадського транспорту у межах карантину, буде перенесене на 24 квітня.

Раніше повідомлялося, що пробне ЗНО відбудеться 10 квітня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами