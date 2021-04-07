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Пробное ВНО перенесли в Николаевской области

Пробное ВНО перенесли в Николаевской области

Киев  •  УНН

 • 12984 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) в Николаевской области перенесено на 24 апреля - также из-за прекращения движения общественного транспорта. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает УНН.

Цитата:

"Учитывая прекращение движения общественного транспорта, что делает невозможным подъезд зарегистрированных участников, а также педагогических работников, привлеченных к проведению внешнего оценивания, пробное ВНО также откладывается и в Николаевской области. Поэтому пробное ВНО в г. Киев, Черниговской и Николаевской областях будет проведено 24 апреля. в настоящее время в других регионах Украины пробное ВНО состоится, как и запланировано, 10 апреля", - сообщили в УЦОКО.

Детали

Сообщается, что участники из Киева, Николаевской и Черниговской областей, для которых тестирование будет перенесено на 24 апреля, смогут занести свои ответы на тест, на который они были зарегистрированы, с 24 до 28 апреля (после прохождения оценивания).

Чтобы произвести наиболее полное ознакомление этих участников с другими тестами пробного ВНО с 10 по 28 апреля в кабинетах этих участников пробного ВНО будут размещены "бонусные тесты" (тесты пробного ВНО, на которые участник не был зарегистрирован), которые можно пройти дома и внести результаты их выполнения в специальный сервис с 10 до 28 апреля.

Например, если участник из Киева зарегистрировался для прохождения теста по математике, он пройдет пробное ВНО по этому учебному предмету 24 апреля и занесет свои ответы на задания этого теста в период с 24 по 28 апреля, но он сможет уже 10 апреля ознакомиться с задачами тестов с украинского языка, химии, биологии и т.д. и с 10 до 28 апреля внести свои ответы по этим учебным предметам в сервис определения результатов.

Что было раньше

Накануне стало известно, что пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) в городе Киев и Черниговской области, где ввели ограничения на движение общественного транспорта в пределах карантина, будет перенесено на 24 апреля.

Ранее сообщалось, что пробное ВНО состоится 10 апреля.

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