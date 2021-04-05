Пробне ЗНО у Києві та на Чернігівщині переносять
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у місті Київ та Чернігівській області, де ввели обмеження на рух громадського транспорту у межах карантину, буде перенесене на 24 квітня. В інших регіонах України пробне ЗНО відбудеться, як і заплановано, - 10 квітня. Про це повідомили в прессслужбі Українського центру оцінювання якості освіти, передає УНН.
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“Через припинення руху громадського транспорту, що унеможливлює доїзд зареєстрованих учасників, а також педагогічних працівників, залучених до проведення зовнішнього оцінювання, пробне ЗНО у місті Київ та Чернігівській області буде перенесено на 24 квітня. В інших регіонах України пробне ЗНО відбудеться, як і заплановано, 10 квітня”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними УЦОЯО, завантажити тестові зошити зможуть усі учасники, однак різнитимуться дати ознайомлення із ними, як і дати внесення відповідей до спеціального сервісу “Визначення результатів пробного ЗНО”.
Так, учасники, які проходитимуть оцінювання 10 квітня, зможуть занести свої відповіді на завдання всіх тестів пробного ЗНО до цього сервісу 10-14 квітня, тобто відповідно до попередніх планів.
“Учасники з міста Київ і Чернігівської області, для яких тестування буде перенесено на 24 квітня, зможуть занести свої відповіді на тест, на який вони були зареєстровані, з 24 до 28 квітня (після проходження оцінювання)”, — додали в УЦОЯО.
Також цим учасникам пробного ЗНО пообіцяли “бонусні тести” (тести пробного ЗНО, на які учасник не був зареєстрований), у їхніх кабінетах. Їх "можна буде пройти вдома і внести результати їхнього виконання у спеціальний сервіс з 10 до 28 квітня", вказали в УЦОЯО.
Результати пробного ЗНО (за шкалами 1‒12 балів, 100‒200 балів) буде розміщено в особистих кабінетах усіх учасників оцінювання до 30 квітня.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що пробне ЗНО відбудеться 10 квітня.
Водночас, у Києві та Чернігові посилили карантин - з 5 квітня закрили школи, громадський транспорт - за спецперепустками.