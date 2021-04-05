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Пробное ВНО в Киеве и Черниговской области переносят

Пробное ВНО в Киеве и Черниговской области переносят

Киев  •  УНН

 • 18625 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) в городе Киев и Черниговской области, где ввели ограничения на движение общественного транспорта в рамках карантина, будет перенесено на 24 апреля. В других регионах Украины пробное ВНО состоится, как и запланировано, - 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Цкраинского центра оценивания качества образования, передает УНН.

Цитата:

"Из-за прекращения движения общественного транспорта, что делает невозможным подъезд зарегистрированных участников, а также педагогических работников, привлеченных к проведению внешнего оценивания, пробное ВНО в городе Киев и Черниговской области будет перенесено на 24 апреля. В других регионах Украины пробное ВНО состоится, как и запланировано, 10 апреля", - говорится в сообщении.

Детали

По данным УЦОКО, загрузить тестовые тетради смогут все участники, однако будут отличаться даты ознакомления с ними, как и даты внесения ответов в специальный сервис "Определение результатов пробного ВНО".

Так, участники, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут занести свои ответы на задания всех тестов пробного ВНО в этот сервис 10-14 апреля, то есть в соответствии с предыдущими планами.

"Участники с города Киев и Черниговской области, для которых тестирование будет перенесено на 24 апреля, смогут занести свои ответы на тест, на который они были зарегистрированы, с 24 до 28 апреля (после прохождения оценивания)", - добавили в УЦОКО.

Также этим участникам пробного ВНО пообещали "бонусные тесты" (тесты пробного ВНО, на которые участник не был зарегистрирован), в их кабинетах. Их "можно будет пройти дома и внести результаты их выполнения в специальный сервис с 10 до 28 апреля", указали в УЦОКО.

Результаты пробного ВНО (по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов) будут размещены в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.

Дополнение

Ранее сообщалось, что пробное ВНО состоится 10 апреля.

В то же время, в Киеве и Чернигове усилили карантин - с 5 апреля закрыли школы, общественный транспорт - по спецпропускам.

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