Проблемы с отоплением до сих пор в одной области

"По состоянию на 20 декабря по информации областных и Киевской городской государственных администраций, на 100% подключены к отоплению 23 области и города Киев", - указали в министерстве.

При этом отмечается, что в Светловодске Кировоградской области "не отапливается 6 жилых домов", и ориентировочный срок подключения был определен 20 декабря.

Напомним, еще 25 ноября стало известно, что в Светловодске из-за порывов трубопровода без отопления остались жилые дома и детсады.

По факту срыва отопительного сезона в Светловодске открыли уголовное производство.