Проблеми з опаленням досі в одній області
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. На сьогодні до опалення у нинішньому сезоні повністю підключені 23 області і столиця, утім проблеми досі є в одній області - Кіровоградській. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства розвитку громад і територій.
"Станом на 20 грудня за інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій, на 100% підключені до опалення 23 області та міста Київ", - вказали у міністерстві.
При цьому зазначається, що у Світловодську Кіровоградської області "не опалюється 6 житлових будинків", і орієнтовний термін підключення було визначено 20 грудня.
Нагадаємо, ще 25 листопада стало відомо, що у Світловодську через пориви трубопроводу без опалення залишилися житлові будинки та дитсадки.
За фактом зриву опалювального сезону у Світловодську відкрили кримінальне провадження.