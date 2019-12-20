Проблеми з опаленням досі в одній області

КИЇВ. 20 грудня. УНН. На сьогодні до опалення у нинішньому сезоні повністю підключені 23 області і столиця, утім проблеми досі є в одній області - Кіровоградській. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства розвитку громад і територій.