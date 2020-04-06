Проблемы с допингом: тяжелоатлетов двух стран отстранили от Олимпийских игр в Токио

В своем решении независимая комиссия по санкциям (IMFSP) заявила, что запрет на таиландских и малазийских тяжеловесов из Токио-2020 будет применен во время проведения ОИ в Токио в 2021 году.

Малайзия была наказана после того, как трое штангистов были пойманы на допинге в течение календарного года. Спортсменам из страны было запрещено участвовать в соревнованиях IWF в течение дополнительных пяти месяцев после следующих турниров, санкционированных международным органом.

Тайская ассоциация любительской тяжелой атлетики (TAWA) и Малайзийская федерация тяжелой атлетики (MFW) также были временно отстранены от должности членов Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) на три года и один год соответственно.

Примечательно, что Таиланд — страна с наихудшими показателями допинга в спорте, добровольно снялась с международных соревнований, включая Токио 2020 года. Это решение было принято после того, как девять ее тяжеловесов имели положительный результат на чемпионате мира 2018 года.

Добавим также, группа, в состав которой входят эксперты по правовым и антидопинговым вопросам из США, Германии, Канады и Новой Зеландии, в сентябре приостановила деятельность Египта на два года через шесть положительных результатов со стороны молодежи и юниоров.