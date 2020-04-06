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Проблеми з допінгом: важкоатлетів двох країн відсторонили від Олімпійських ігор в Токіо

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Важкоатлетам з Таїланду та Малайзії офіційно заборонили участь в Олімпійських іграх-2020 в Токіо через численні допінг-порушення, передає УНН з посиланням на "insidethegames".

У своєму рішенні незалежна комісія по санкціям (IMFSP) заявила, що заборона на таїландських та малазійських важкоатлетів з Токіо-2020 буде застосований під час проведення ОІ в Токіо в 2021 році.

Малайзія була покарана після того, як троє штангістів були спіймані на допінгу протягом календарного року. Спортсменам з країни було заборонено брати участь в змаганнях IWF протягом додаткових п’яти місяців після наступних турнірів, санкціонованих міжнародним органом.

Тайська асоціація любительського важкої атлетики (TAWA) і Малайзійська федерація важкої атлетики (MFW) також були тимчасово відсторонені від посади членів Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) на три роки і один рік, відповідно.

Примітно, що Таїланд — країна з найгіршими показниками допінгу в спорті, добровільно знялася з міжнародних змагань, включаючи Токіо 2020 року. Це рішення було прийнято після того, як дев’ять її важкоатлетів мали позитивний результат на чемпіонаті світу 2018 року.

Додамо також, група, до складу якої входять експерти з правових і антидопінговим питань зі Сполучених Штатів, Німеччини, Канади та Нової Зеландії, у вересні призупинила діяльність Єгипту на два роки через шість позитивних результатів з боку молоді та юніорів.

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