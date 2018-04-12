Проблемы с пожарной безопасностью: в Кировоградской области требуют закрыть школу

Закрыть школу должны до полного устранения выявленных нарушений.

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Обнаружили в Компанеевском районе и ОТГ и другие нарушения. Не оборудованы системы автоматической пожарной сигнализацией три детских сада, одна школа, и семь учреждений культуры. 17 домов, расположенных на этой территории, необеспеченны достаточным количеством первичных средств пожаротушения.

Напомним, правительство поручило провести масштабную проверку ТРЦ и кинотеатров.