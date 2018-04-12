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Проблеми із пожежною безпекою: на Кіровоградщині вимагають закрити школу

Київ • УНН

 • 9399 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 квітня. УНН. Управління ДСНС у Кіровоградській області направило до адмінсуду позовну заяву щодо зупинення експлуатації Компаніївської ЗОШ НВО через несправність системи пожежної автоматики. Про це повідомила прес-служба Кіровоградської ОДА, передає УНН.

Закрити школу мають до повного усунення виявлених порушень.

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Виявили у Компаніївському районі та ОТГ й інші порушення. Не обладнані системи автоматичної пожежної сигналізації три дитячі садочки, одна школа, та сім закладів культури. 17 будинків культури, що розташовані на цій території, незабезпечені достатньою кількістю первинних засобів пожежогасіння.

Нагадаємо, уряд доручив провести масштабну перевірку ТРЦ та кінотеатрів.

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