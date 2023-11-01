Проблемами банковской отрасли Украины являются госмонополия и непрозрачные правила работы - эксперт

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«Государственные банки укрепили позиции в банковском секторе. Сейчас их доля уже превысила 50%. По доходам, по прибыли, по всем другим показателям сейчас лидируют именно государственные банки. Но монополия не является хорошей ситуацией для бизнеса, даже когда это монополия государственная. Украина, пожалуй, единственная страна с таким значительным присутствием государства в банковском секторе», - считает Елена Соседка.

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По ее словам, за 20 месяцев с начала полномасштабной войны и ухода с украинского рынка российских финучреждений государственные банки заняли их место. Это и эквайринг, и клиенты, и финансовые потоки – то есть весь объем рынка, который освободился. Именно это укрепило позиции госбанков. Сейчас значительное переформатирование рынка возможно только при условии вхождения на него инвесторов, в том числе иностранных. Но, считает эксперт, ожидать их во время войны и в существующих условиях их появления не стоит.

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«Главное, чтобы в Украину начали входить инвесторы. Это будет хороший знак – знак того, что мы устояли. Но из-за непрозрачности ведения бизнеса, управления и власти с нами могут не желать иметь дела. Ведь не может бизнес существовать по, например, по законам вроде американских, а власть – по законам, например, беларуси», - отметила Елена Соседка.

При этом, по ее мнению, инвесторы, в частности иностранные, сейчас являются основной надеждой не только банковского сектора Украины, но и экономики государства в целом.

Напомним

Соучредительница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка ранее отмечала, что банковская система государства является «лакмусом уровня экономического развития страны и трендов, которые в ней культивируются». Поэтому сейчас будущее украинской банковской системы является объектом активного обсуждения среди экономистов и чиновников. Одна из стратегий развития системы заключается в концентрации банковского капитала и приватизации государственных банков. Но украинский банковский сектор нуждается в изменениях, особенно при реализации концепции Open Banking-2025, которая является новой моделью для нашего рынка.