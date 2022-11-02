"Проанализирую и свяжусь с депутатами по поводу санкций": нардеп о причастности Greenfield и TESS к россии

Детали

Юрчишин подчеркнул – он исследует вопрос связи “ОРИМИ УКРАИНА”, которая производит и продает чай и кофе известных в Украине под торговыми марками JOKEY, JARDIN, JASMINE, Greenfield, ЧАЙ ТЕСС, ЯВЛЕНИЕ, КАНДИ и др., на связьс россией.

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Цитата

"Когда в Украине работают компании с российскими корнями, то это вдвойне вредно, потому что здесь, скорее всего, либо упущение, либо коррупционные связи рашистов с украинскими чиновниками, а это добавляет аргументов критикам со стороны наших западных партнеров.

Я проанализирую деятельность этой компании (“ОРИМИ УКРАИНА” – ред.) и посмотрю, что можно сделать, обращусь к коллегам из комитета Наталухи, в группу Свириденко, чтобы они обратили внимание. Ну и так же резонными будет обращение к правоохранителям, потому что очень странно, почему они до сих пор не инициировали внесение этой компании в санкционный список”, – сообщил Юрчишин.

Контекст

Учредителями компании “ОРИМИ УКРАИНА” являются кипрская "РИМЕКСО ЛИМИТЕД" и Алексей Дубровский, который, согласно Youcontrol, хотя и проживает в Украине, имеет гражданство страны-агрессора. Несмотря на то, что в структуре собственности компании находятся граждане страны-агрессора, она активно работает в Украине и не находится в процессе прекращения.

Ранее

Украинцы уже призывали бойкотировать торговые марки компании “ОРИМИ УКРАИНА” из-за их причастности к россии.

Однако товары этой компании до сих пор не исчезли с полок украинских магазинов, более того – как сама компания, так и ее бенефициары и учредители, до сих пор не находятся в каких-либо санкционных списках Украины.