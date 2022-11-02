"Проаналізую та зв’яжусь з депутатами щодо санкцій": нардеп про причетність Greenfield і TESS до росії

Деталі

Юрчишин наголосив – він дослідить питання зв’язку “ОРІМІ УКРАЇНА”, яка виробляє та продає чай і каву відомих в Україні під торговими марками JOKEY, JARDIN, JASMINE, Greenfield, ЧАЙ ТЕСС, ЯВА, КАНДІ та ін., на зв’язок з росією.

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Цитата

"Коли в Україні працюють компанії з російським корінням, то це подвійно шкідливо, бо тут, скоріше за все, або недогляд, або корупційні зв‘язки рашистів з українськими чиновниками, а це додає аргументів критикам зі сторони наших західних партнерів.

Я проаналізую діяльність роботи цієї компанії (“ОРІМІ УКРАЇНА” – ред.) та гляну, що можна зробити, звернуся до колег з комітету Наталухи, до групи Свириденко, аби вони звернули увагу. Ну і так само резонними буде звернення до правоохоронців, бо дуже дивно, чому вони досі не ініціювали внесення цієї компанії у санкційний список”, – повідомив Юрчишин.

Контекст

Засновниками компанії “ОРІМІ УКРАЇНА”є кіпрська "РІМЕКСО ЛІМІТЕД" та Олексій Дубровський, який, згідно Youcontrol, хоча і проживає в Україні, має громадянство країни-агресора. Попри те, що у структурі власності компанії присутні громадяни країни-агресора, вона активно працює в Україні та не перебуває у процесі припинення.

Раніше

Українці вже закликали бойкотувати торгові марки компанії “ОРІМІ УКРАЇНА” через їхню причетність до росії.

Однак товари цієї компанії і досі не зникли з полиць українських магазинів, більше того – як сама компанія, так і її бенефіціари та засновники, і досі не перебувають у будь-яких санкційних списках України.