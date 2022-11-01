Виробник та продавець чаїв Greenfield і TESS може бути причетним до росії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Компанія “ОРІМІ УКРАЇНА”, яка займається виробництвом та продажем чаю і кави відомих в Україні під торговими марками JOKEY, JARDIN, JASMINE, Greenfield, ЧАЙ ТЕСС, ЯВА, КАНДІ та ін., пов’язана з російською федерацією, передає УНН з посиланням на аналітичну онлайн-систему Youcontrol.
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Ця компанія працює в Україні понад 23 роки, а її засновниками є кіпрська "РІМЕКСО ЛІМІТЕД" та Олексій Дубровський, який, згідно Youcontrol, хоча і проживає в Україні, має громадянство країни-агресора.
Незважаючи на те, що у структурі власності компанії присутні громадяни країни-агресора, вона активно працює в Україні та не перебуває у процесі припинення. Спираючись на останні відкриті дані, за 2020 рік компанія має в активах майже 900 млн грн та виручки у понад півтора млн грн.
Раніше українці закликали бойкотувати ці торгові марки через їхню причетність до росії. Зокрема, вчинити економічний тиск на проросійські компанії закликав PR-стратег Сергій Дідковський.
“У Києві в супермаркетах ці товари стали позначати як "Спонсор російського тероризму" – такими стікерами відтепер в українських супермаркетах обклеюють товари компаній, що досі не пішли з російського ринку.
Бойкот цих брендів – це ваш персональний внесок в перемогу та персональне дієве ембарго”, – писав він ще у серпні.
Попри такі заяви та відкриті дані щодо зв’язку “ОРІМІ УКРАЇНА” з росією, товари цієї компанії і досі не зникли з полиць українських магазинів, більше того – як сама компанія, так і її бенефіціари та засновники, і досі не перебувають у будь-яких санкційних списках України.