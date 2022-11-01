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Производитель и продавец чаев Greenfield и TESS может быть причастен к россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Компания “ОРИМИ УКРАИНА”, которая занимается производством и продажей чая и кофе известных в Украине под торговыми марками JOKEY, JARDIN, JASMINE, Greenfield, ЧАЙ ТЕСС, ЯВА, КАНДИ и др., связана с российской федерацией, передает УНН со ссылкой на аналитическую онлайн-систему Youcontrol.

Детали

Эта компания работает в Украине более 23 лет, а ее учредителями являются кипрская "РИМЕКСО ЛИМИТЕД" и Алексей Дубровский, который, согласно Youcontrol, хотя и проживает в Украине, имеет гражданство страны-агрессора.

          

Несмотря на то, что в структуре собственности компании присутствуют граждане страны-агрессора, она активно работает в Украине и не находится в процессе прекращения. Опираясь на последние открытые данные, за 2020 год компания имеет в активах почти 900 млн грн и выручки в более чем полтора млн грн.

                      

Ранее украинцы призывали бойкотировать эти торговые марки из-за их причастности к россии. В частности, оказать экономическое давление на пророссийские компании призвал PR-стратег Сергей Дидковский.

“В Киеве в супермаркетах эти товары стали обозначать как "Спонсор российского терроризма" – такими стикерами отныне в украинских супермаркетах обклеивают товары компаний, которые до сих пор не ушли с российского рынка.

Бойкот этих брендов – это ваш персональный вклад в победу и персональное действенное эмбарго”, – писал он еще в августе.

Несмотря на такие заявления и открытые данные о связи “ОРИМИ УКРАИНА” с россией, товары этой компании до сих пор не исчезли с полок украинских магазинов, более того – как сама компания, так и ее бенефициары и учредители, до сих пор не находятся в каких-либо санкционных списках Украины.

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