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Проанализировали и реконструировали убийства: The New York Times установило еще один полк причастный к зверствам в Буче

Проанализировали и реконструировали убийства: The New York Times установило еще один полк причастный к зверствам в Буче

Киев • УНН

 • 397010 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Когда в апреле появились видео и фотографии, на которых тела десятков мирных жителей разбросаны по улицам Бучи, украинцы и остальной мир выразили ужас и возмущение. Но в россии чиновники имели совсем другую реакцию: возражения. путин назвал ужасную сцену "провокацией" и заявил, что российская армия не имеет к этому никакого отношения. Но восьмимесячное визуальное расследование The New York Times пришло к выводу, что виновниками бойни на улице Яблонской были российские десантники из 234 десантно-штурмового полка под командованием подполковника Артема Городилова, сообщает УНН.

Детали

Доказательства указывают, что убийства были частью умышленных и систематических усилий по безжалостному обеспечению пути в столицу Киев. Солдаты допрашивали и казнили безоружных мужчин боеспособного возраста, а также убивали тех, кто невольно переходил им дорогу - будь то дети, которые бежали с семьями или местные жители, надеясь найти продукты или люди, которые просто пытались вернуться домой на велосипедах.

Репортеры Times провели несколько месяцев в Буче после вывода российских войск, опрашивая жителей, собирая огромное количество видеозаписей с камер видеонаблюдения и получая эксклюзивные записи из правительственных источников. В Нью-Йорке следователи Times проанализировали материалы и реконструировали убийства на этой одной улице с точностью до минуты. Некоторые из наиболее разоблачительных доказательств причастности 234 полка включали записи телефонных разговоров и расшифрованные позывные, которые командиры использовали на российских радиоканалах.

Вот некоторые из основных выводов расследования.

Хотя в Буче находились различные воинские части – и количество погибших по всему городу достигло более 400 человек – The Times назвала 234-й десантно-штурмовой полк, базирующийся в Пскове, главным виновником убийств. Подобные воздушно-десантные подразделения считаются одними из наиболее подготовленных и оснащенных в русской армии. Доказательства причастности 234 полка включают военную технику, значки на форме, радиопереговоры и упаковочные листы на ящиках с боеприпасами. Военные эксперты из Janes и Института изучения войны предоставили информацию о российской бронетехнике и ее маркировке, а также о тактических операциях, которые можно увидеть в визуальных свидетельствах.

Жители Бучи рассказали, что когда их допрашивали русские солдаты, у них часто отбирали телефоны. Заподозрив, что солдаты также могли забрать телефоны жертв, корреспонденты получили от украинских властей базу данных всех звонков и сообщений, поступивших из района Бучи в россию в течение марта. Опрашивая родственников жертв, они собрали их телефоны и проверяли, есть ли они в базе данных. "Возникла пугающая закономерность: солдаты обычно использовали телефоны жертв, чтобы звонить домой в россию, часто через несколько часов после того, как они были убиты", - говорится в расследовании журналистов.

Проанализировав телефонные номера, набранные русскими солдатами, и обнаружив профили в социальных сетях, связанные с членами их семей, The Times подтвердила личность двух десятков десантников в качестве членов 234 полка.

"Во многих случаях мы опросили их родственников и поговорили с некоторыми из самих солдат, двое из которых подтвердили, что они служили в 234 полку и служили в Буче. Мы сопоставили наши выводы с личными данными, полученными из официальных российских баз данных предоставленных Центром перспективных оборонных исследований", - говорится в сообщении.

"Мы рассмотрели показания о смерти большинства жертв, и основной причиной смерти были огнестрельные ранения", - отмечают они.

Жертвами стали жители Бучи или соседних городов всех возрастов и профессий. Среди жертв, убитых российскими десантниками 5 марта, были 52-летняя Тамила Мищенко и ее 14-летняя дочь Анна. Они были среди четырех бежавших из Бучи женщин, когда российские солдаты обстреляли их синий микроавтобус.

Убийства не были случайными актами насилия. Жертвы на улице Яблонской не погибли в результате перекрестного огня между российскими и украинскими войсками и не были застрелены по ошибке "в тумане войны".

"Наше расследование показывает, что российские войска намеренно убили их, видимо, в рамках планомерной операции по зачистке пути в столицу. Десятки мирных жителей были расстреляны. В других случаях мужчины, подозреваемые в связях с украинскими военными, арестованы и казнены", – отмечают расследователи.

Командир полка подполковник Артем Городилов управлял действиями десантно-штурмового подразделения в Буче. Следователи Times получили документы, подтверждающие позывной, который он использовал во время радиосвязи со своими войсками. Камеры наблюдения на улице Яблонской зафиксировали некоторые из этих радиопереговоров, установив, что командовал подполковник Городилов, а два солдата 234 полка, служивших в Буче, подтвердили в интервью, что он был там.

После отступления русских войск из Киевской области подполковник Городилов в апреле получил звание полковника от тогдашнего начальника Воздушно-десантных войск генерал-полковника Андрея Сердюкова. Церемония прошла через несколько дней после того, как появились шокирующие кадры из Бучи.

"Ни генерал Сердюков, ни тогдашний непосредственный начальник полковника Городилова генерал-майор Сергей Чубарикин публично не объявляли о расследовании кровавой бойни в городе, несмотря на всеобщее возмущение кадрами. Как высшие офицеры, они в конце концов несут ответственность за действия сил, которые были под их командованием. Не останавливая и не расследуя зверства в Буче, они в конце концов могли нести за них ответственность.

Минобороны россии, посольство россии в Вашингтоне и полковник Городилов не ответили на запросы о комментариях", - добавили в издании.

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