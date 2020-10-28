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О посадках и победе: Венедиктова подвела итоги работы правоохранительных органов за 9 месяцев

О посадках и победе: Венедиктова подвела итоги работы правоохранительных органов за 9 месяцев

Киев  •  УНН

 • 19306 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. На этой неделе правоохранительные органы провели анализ своей работы за 9 месяцев 2020 года, динамика положительная. По сравнению с прошлым годом разоблачено на четверть больше коррупционных правонарушений. Об этом написала в Facebook Генпрокурор Ирина Венедиктова, передает УНН.

"О посадках и победу, а не просто борьбе с коррупцией. На этой неделе анализировали с правоохранительными блоком, как активизировать усилия по преодолению взяточничества, хищений госсредств и других коррупционных правонарушений, чтобы удовлетворить запрос общества. Руководители НАБУ и САП, ГБР, МВД и Нацполиции, ГФС и СБУ отчитались о своих результатах работы за 9 месяцев", - написала Венедиктова.

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По ее словам, динамика в этом году реально положительная:
- раскрыто 3565 коррупционных правонарушений - это на четверть больше, чем в прошлом году,
- выросло количество направленных в суд уголовных производств - 2310,
- на 10% больше лиц привлечено к уголовной ответственности - 2734,
- на 20% больше привлечено должностных лиц и сотрудников правоохранительных органов - 436,
- более чем 5 раз увеличилось количество привлеченных депутатов всех уровней - 91,
- на 14% больше лиц, судебные решения по которым вступили в законную силу - 560,
- на 15% больше осужденных за коррупцию - 459.

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"Специальные антикоррупционные органы откровенно отстают от масштабов возложенных на них задач и ожиданий. Однако реальный прогресс - ВАКС вынес приговоры с лишением свободы, в частности, судей, работников прокуратуры и СБУ. Даже если НАБУ и САП наконец передадут обвинительные акты в производствах, где по несколько лет назад сообщены подозрения, пропускная возможность ВАКС не позволит быстро принять решения по этим делам. Приходится констатировать, что правосудие в Украине затягивается на годы и здесь не поможет только регулярный нагоняй для правоохранителей. Посадки невозможны без судов", - написала Венедиктова.

Она добавила, что судебная реформа провалена, нужны волевые решения и формирование прозрачных органов судейского самоуправления.

Напомним, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым противодействие коррупции и дальнейшие шаги для преодоления ее проявлений.

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