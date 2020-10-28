Про посадки і перемогу: Венедіктова підбила підсумки роботи правоохоронних органів за 9 місяців

“Про посадки і перемогу, а не просто боротьбу з корупцією. Цього тижня аналізували з правоохоронним блоком, як активізувати зусилля з подолання хабарництва, розкрадань держкоштів та інших корупційних правопорушень, щоб задовольнити запит суспільства. Очільники НАБУ та САП, ДБР, МВС та Нацполіції, ДФС та СБУ прозвітували про свої результати роботи за 9 місяців”, — написала Венедіктова.

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За її словами, динаміка цьогоріч реально позитивна:

— викрито 3 565 корупційних правопорушень — це на чверть більше, ніж торік,

— виросла кількість скерованих до суду кримінальних проваджень — 2 310,

— на 10% більше осіб притягнуто до кримінальної відповідальності — 2 734,

— на 20% більше притягнуто службових осіб і працівників правоохоронних органів — 436,

— у понад 5 разів збільшилась кількість притягнутих депутатів усіх рівнів — 91,

— на 14% більше осіб, судові рішення стосовно яких набрали законної сили — 560,

— на 15% більше засуджених за корупцію — 459.

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“Спеціальні антикорупційні органи відверто відстають від масштабів покладених на них завдань і очікувань. Однак є реальний прогрес — ВАКС ухвалив вироки з позбавленням волі, зокрема, щодо суддів, працівників прокуратури та СБУ. Навіть якщо НАБУ і САП нарешті передадуть обвинувальні акти в провадженнях, де по кілька років тому повідомлені підозри, пропускна можливість ВАКС не дозволить швидко прийняти рішення в цих справах. Мусимо констатувати, що правосуддя в Україні затягується на роки і тут не допоможе лише регулярний наганяй для правоохоронців. Посадки неможливі без судів”, — написала Венедіктова.

Вона додала, що судова реформа провалена, потрібні вольові рішення та формування прозорих органів суддівського самоврядування.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова обговорила з головою Служби безпеки України Іваном Бакановим протидію корупції та подальші кроки для подолання її проявів.