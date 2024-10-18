"Призраки Киева": Кравченко встретился с семьями 12 Героев и вручил награды
Киев • УНН
Начальник Киевской ОВА вручил государственные награды семьям 12 погибших военных 40-й бригады тактической авиации. Почтили память "Призраков Киева", которые отдали жизнь за свободу Украины.
Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко встретился с семьями 12 Героев, которые потеряли самое ценное, защищая страну от российского оккупанта. Это семьи военных 40-й бригады тактической авиации. Тех, кого называют "Призраками Киева", передает УНН.
По поручению Президента Украины он вручил орден "За мужество" II степени (посмертно). По поручению военного руководства - нагрудные знаки "Комбатантский Крест" и "Честь и память", знаки отличия министра обороны Украины "20 лет добросовестной службы".
Эти имена должен знать каждый:
- Полковник Ерко Вячеслав
- Полковник Коренчук Валентин
- Подполковник Люташин Андрей
- Подполковник Брынжала Александр
- Подполковник Минка Вячеслав
- Подполковник Проказин Сергей
- Майор Пильщиков Андрей
- Майор Мигуля Александр
- Капитан Радионов Вячеслав
- Старший лейтенант Пасулька Роман
- Солдат Камянов Юрий
- Солдат Возненко Сергей
"Украина всегда будет помнить и достойно чествовать всех Героев и Героинь, которые отдали свою жизнь за нашу свободу и независимость. Каждый из них - символ несокрушимости духа и преданности своей стране. Эти Герои оставили после себя не только воспоминания, но и пример мужества для следующих поколений", - отметил Руслан Кравченко.