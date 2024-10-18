"Призраки Киева": Кравченко встретился с семьями 12 Героев и вручил награды

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко встретился с семьями 12 Героев, которые потеряли самое ценное, защищая страну от российского оккупанта. Это семьи военных 40-й бригады тактической авиации. Тех, кого называют "Призраками Киева", передает УНН.

По поручению Президента Украины он вручил орден "За мужество" II степени (посмертно). По поручению военного руководства - нагрудные знаки "Комбатантский Крест" и "Честь и память", знаки отличия министра обороны Украины "20 лет добросовестной службы".

Эти имена должен знать каждый:

Полковник Ерко Вячеслав

Полковник Коренчук Валентин

Подполковник Люташин Андрей

Подполковник Брынжала Александр

Подполковник Минка Вячеслав

Подполковник Проказин Сергей

Майор Пильщиков Андрей

Майор Мигуля Александр

Капитан Радионов Вячеслав

Старший лейтенант Пасулька Роман

Солдат Камянов Юрий

Солдат Возненко Сергей

"Украина всегда будет помнить и достойно чествовать всех Героев и Героинь, которые отдали свою жизнь за нашу свободу и независимость. Каждый из них - символ несокрушимости духа и преданности своей стране. Эти Герои оставили после себя не только воспоминания, но и пример мужества для следующих поколений", - отметил Руслан Кравченко.