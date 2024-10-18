"Привиди Києва": Кравченко зустрівся із родинами 12 Героїв і вручив нагороди
Київ • УНН
Начальник Київської ОВА вручив державні нагороди родинам 12 загиблих військових 40-ї бригади тактичної авіації. Вшановано пам'ять "Привидів Києва", які віддали життя за свободу України.
Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко зустрівся з родинами 12 Героїв, які втратили найцінніше, захищаючи країну від російського окупанта. Це родини військових 40-ї бригади тактичної авіації. Тих, кого називають "Привидами Києва", передає УНН.
За дорученням Президента України він вручив орден "За мужність" II ступеня (посмертно). За дорученням військового керівництва – нагрудні знаки "Комбатантський Хрест" та "Честь та пам’ять", відзнаки міністра оборони України "20 років сумлінної служби".
Ці імена має знати кожний:
- Полковник Єрко В’ячеслав
- Полковник Коренчук Валентин
- Підполковник Люташин Андрій
- Підполковник Бринжала Олександр
- Підполковник Мінка Вʼячеслав
- Підполковник Проказін Сергій
- Майор Пільщиков Андрій
- Майор Мигуля Олександр
- Капітан Радіонов В’ячеслав
- Старший лейтенант Пасулька Роман
- Солдат Камянов Юрій
- Солдат Возненко Сергій
"Україна завжди пам’ятатиме і гідно вшановуватиме всіх Героїв і Героїнь, які віддали своє життя за нашу свободу і незалежність. Кожен з них — символ незламності духу та відданості своїй країні. Ці Герої залишили по собі не тільки спогади, а й приклад мужності для наступних поколінь", – зазначив Руслан Кравченко.