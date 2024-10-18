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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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"Привиди Києва": Кравченко зустрівся із родинами 12 Героїв і вручив нагороди

Київ • УНН

 • 18957 перегляди

Начальник Київської ОВА вручив державні нагороди родинам 12 загиблих військових 40-ї бригади тактичної авіації. Вшановано пам'ять "Привидів Києва", які віддали життя за свободу України.

"Привиди Києва": Кравченко зустрівся із родинами 12 Героїв і вручив нагороди

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко зустрівся з родинами 12 Героїв, які втратили найцінніше, захищаючи країну від російського окупанта. Це родини військових 40-ї бригади тактичної авіації. Тих, кого називають "Привидами Києва", передає УНН.   

За дорученням Президента України він вручив орден "За мужність" II ступеня (посмертно). За дорученням військового керівництва – нагрудні знаки "Комбатантський Хрест" та "Честь та пам’ять", відзнаки міністра оборони України "20 років сумлінної служби". 

Ці імена має знати кожний:  

  • Полковник Єрко В’ячеслав 
  • Полковник Коренчук Валентин 
  • Підполковник Люташин Андрій 
  • Підполковник Бринжала Олександр 
  • Підполковник Мінка Вʼячеслав 
  • Підполковник Проказін Сергій 
  • Майор Пільщиков Андрій 
  • Майор Мигуля Олександр 
  • Капітан Радіонов В’ячеслав
  • Старший лейтенант Пасулька Роман 
  • Солдат Камянов Юрій 
  • Солдат Возненко Сергій 

"Україна завжди пам’ятатиме і гідно вшановуватиме всіх Героїв і Героїнь, які віддали своє життя за нашу свободу і незалежність. Кожен з них — символ незламності духу та відданості своїй країні. Ці Герої залишили по собі не тільки спогади, а й приклад мужності для наступних поколінь", – зазначив Руслан Кравченко. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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