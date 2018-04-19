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Назначение судом прений по делу о госизмене Януковича законно - прокурор

Киев • УНН

 • 11087 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сторона обвинения по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича уверяет, что объявление судом сегодня о завершении судебного следствия и переходе к прениям сторон вполне законно. Об этом прокуроры заявили в комментарии журналистам по завершению судебного заседания, передает корреспондент УНН.

Назначение судом прений по делу о госизмене Януковича законно - прокурор

"Дебаты были запланированы на 18-19 апреля, а также на 25-26. В связи с тем, что другие свидетели защиты в суд сегодня не явились, фактическая проверка доказательств была закончена, поэтому суд вполне обоснованно, по нашему мнению, перешел к следующей стадии процесса (дебатам - ред.)", - сказал прокурор Максим Крым.

В свою очередь, прокурор Руслан Кравченко сообщил, что он и его коллега месяц писали текст дебатов и готовы к их проведению были еще вчера.

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Напомним, Оболонский райсуд допросил в режиме видеоконференцсвязи из Крыма бывшего командующего ВМС Украины, экс-начальника Генерального штаба ВСУ Юрия Ильина.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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