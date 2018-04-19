Призначення судом дебатів у справі про держзраду Януковича є законним - прокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Сторона обвинувачення у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича запевняє, що оголошення судом сьогодні про завершення судового слідства і перехід до дебатів сторін є цілком законним. Про це прокурори заявили у коментарі журналістам по завершенню судового засідання, передає кореспондент УНН.
“Дебати були заплановані на 18-19 квітня, а також на 25-26. У зв'язку з тим, що інші свідки захисту до суду сьогодні не з'явилися, фактична перевірка доказів була закінчена, тому суд цілком обґрунтовано, на нашу думку, перейшов до наступної стадії процесу (дебатів - ред.)”, — сказав прокурор Максим Крим.
У свою чергу, прокурор Руслан Кравченко повідомив, що він та його колега місяць писали текст дебатів і готові до їх проведення були ще вчора.
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Нагадаємо, Оболонський райсуд допитав у режимі відеоконференцзв'язку з Криму колишнього командуючого ВМС України, екс-начальника Генерального штабу ЗСУ Юрія Ільїна.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.