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Согласие на назначение Костина Генпрокурором под аплодисменты и в присутствии Зеленского: фоторепортаж из Рады

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в пленарном заседании Верховной Рады, во время которого парламент поддержал инициированное главой государства постановление о предоставлении согласия на назначение Андрея Костина новым Генеральным прокурором. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт ОП.

Детали

Как отметили, в Верховной Раде Андрей Костин подчеркнул, что во времена полномасштабного вторжения рф необходимо обеспечить неотвратимость наказания для каждого военного преступника, представителей политического и военного руководства россии.

"Мы должны прекратить террор и геноцид украинской нации. Этому будет способствовать прежде всего надлежащая фиксация и документирование преступлений агрессора. А собрать доказательства следует так, чтобы все они были признаны допустимыми в судах", – сказал он.

Костин добавил, что прокуроры должны безотлагательно обеспечить надлежащее процессуальное руководство во всех таких производствах и подчеркнул важность обеспечения надлежащего международного сотрудничества, в частности с Международным уголовным судом.

По словам Костина, необходимо привлечь к ответственности лиц, которые сотрудничают с врагом. В частности, это касается оборотней в погонах.

"Он акцентировал внимание на безотлагательном назначении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, кандидатура которого определена по результатам конкурсного отбора. Андрей Костин также поддерживает позицию Президента относительно скорейшего проведения конкурса для избрания директора Национального антикоррупционного бюро", – говорится на сайте ОП.

Костин отметил, что необходимо разработать стратегию уголовной политики, реализовать судебную реформу, а также сформировать Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей.

Дополнение

Андрей Костин – член фракции "Слуга народа", глава комитета ВР по вопросам правовой политики, ответственный в парламенте за судебную реформу, юрист, соучредитель адвокатской компании “Право”. В 2021 году участвовал в конкурсе на должность главы САП, но не прошел собеседование.

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