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Згода на призначення Костіна Генпрокурором під оплески та у присутності Зеленського: фоторепортаж з Ради

Згода на призначення Костіна Генпрокурором під оплески та у присутності Зеленського: фоторепортаж з Ради

Київ • УНН

 • 1300096 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський взяв участь у пленарному засіданні Верховної Ради, під час якого парламент підтримав ініційовану главою держави постанову про надання згоди на призначення Андрія Костіна новим Генеральним прокурором. Про це УНН повідомляє із посиланням на сайт ОП.

Деталі

Як зазначили, у Верховній Раді Андрій Костін наголосив, що в часи повномасштабного вторгнення рф необхідно забезпечити невідворотність покарання для кожного воєнного злочинця, представників політичного та військового керівництва росії.

"Ми маємо припинити терор та геноцид української нації. Цьому сприятиме передусім належна фіксація й документування злочинів агресора. А зібрати докази слід так, щоб усі вони були визнані допустимими в судах", – сказав він.

Костін додав, що прокурори мають невідкладно забезпечити належне процесуальне керівництво в усіх таких провадженнях і наголосив на важливості забезпечення належної міжнародної співпраці, зокрема з Міжнародним кримінальним судом.

За словами Костіна, необхідно притягнути до відповідальності осіб, які співпрацювали з ворогом. Зокрема, це стосується перевертнів у погонах.

"Він акцентував увагу на невідкладному призначенні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, кандидатуру якого визначено за результатами конкурсного відбору. Андрій Костін також підтримує позицію Президента щодо якнайшвидшого проведення конкурсу для обрання директора Національного антикорупційного бюро", – ідеться на сайті ОП.

Костін зазначив, що необхідно розробити стратегію кримінальної політики, реалізувати судову реформу, а також сформувати Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Доповнення

Андрій Костін – член фракції "Слуга народу", голова комітету ВР з питань правової політики, відповідальний у парламенті за судову реформу, юрист, співзасновник адвокатської компанії “Право”. У 2021 році брав участь у конкурсі на посаду голови САП, але не пройшов співбесіду.

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