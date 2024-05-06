Призывал украинских детей и молодежь к службе в вооруженных силах врага: сообщено о подозрении директору "кримпатриотцентра"

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного военного преступника из рф, который навязывает кремлевский режим на временно захваченной части территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Речь идет о кремлевском пропагандисте дмитрии полковникова - главе российской милитарной организации под названием "кримпатриотцентр". Это формирование имеет разветвленную сеть "филиалов", которые функционируют под видом детских лагерей на территории Крыма и левобережья Херсонщины, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в рядах оккупационного учреждения местным школьникам навязывают идеологию рашизма и пытаются "привить" ненависть к Украине. Кроме того, российские инструкторы проводят с подростками тренировки по огневой и диверсионно-разведывательной подготовке, а также обучают тактике ведения боя.

Таким образом полковников выполняет указание кремля по подготовке подрастающего поколения к войне против Украины.

Задокументировано как фигурант приезжал в один из "лагерей" в Каланчацком районе Херсонщины, где лично призывал детей поддержать оккупантов.

Также он агитировал учеников в дальнейшем вступать в регулярные подразделения российских войск, в частности, которые сейчас воюют против Сил обороны. В случае отказа проходить "перевоспитание" в оккупационном учреждении - детям угрожают отчислением из школ, а их родителям - преследованием со стороны карательных органов России, - добавили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили полковнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против украинцев.

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