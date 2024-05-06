Закликав українських дітей та молодь до служби в збройних силах ворога: повідомлено про підозру директору "кримпатріотцентру"
Київ • УНН
СБУ повідомила про підозру директору "кримпатріотцентру" за вербування українських дітей та молоді до служби в російських збройних силах проти України.
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного воєнного злочинця з рф, який нав’язує кремлівський режим на тимчасово захопленій частині території України. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
Мова йде про кремлівського пропагандиста дмитра полковникова – очільника російської мілітарної організації під назвою "кримпатріотцентр". Це формування має розгалужену мережу "філій", які функціонують під виглядом дитячих таборів на території Криму та лівобережжя Херсонщини,
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Зазначається, що у лавах окупаційної установи місцевим школярам нав’язують ідеологію рашизму та намагаються "прищепити" ненависть до України. Крім того, російські інструктори проводять з підлітками тренування з вогневої та диверсійно-розвідувальної підготовки, а також навчають тактиці ведення бою.
Таким чином полковников виконує вказівку кремля щодо підготовки підростаючого покоління до війни проти України.
Задокументовано як фігурант приїздив до одного із "таборів" у Каланчацькому районі Херсонщини, де особисто закликав дітей підтримати окупантів.
Також він агітував учнів у подальшому вступати до регулярних підрозділів російських військ, зокрема, які наразі воюють проти Сил оборони. У разі відмови проходити "перевиховання" в окупаційній установі - дітям погрожують відрахуванням зі шкіл, а їхнім батькам – переслідуванням з боку каральних органів росії,
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили полковникову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти українців.
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