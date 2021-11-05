Призером международного конкурса Nexofil Award 2021 стала украинская почтовая марка

Детали

Кроме обычных красок, на марке также присутствует бронзовая паста, что добавляет образу Леси Украинки изящества. Такую печать еще используют для изготовления денежных знаков и бланков ценных бумаг, а также печать репродукций картин. Укрпочта презентовала марки с иллюстрациями Софии Караффи-Корбут 2020 года, в рамках празднования 150-летия со дня рождения Леси Украинки.

Конкурс Nexofil Award определяет лучшие почтовые выпуски в 11-ти категориях. В состав международного жюри конкурса входят президенты филателистических федераций и академий из разных стран мира. В этом году на конкурс было подано более сотни заявок.

Филателистическая продукция национального почтового оператора неоднократно становилась победителем и призером профессиональных международных конкурсов. Напомним, в прошлом году в этом же конкурсе марка " Слава Украине!"Получила золото за самый оригинальный формат в мире (форма карты Украины), а марка “рубашка (фрагмент). Черниговская область — серебро в категории “Лучшая марка мира по технологии офсетной печати”.