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Призером міжнародного конкурсу Nexofil Award 2021 стала українська поштова марка

Київ • УНН

 • 19450 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Українська поштова марка “Софія Караффа-Корбут. Лукаш і Мавка (Лісова пісня)” виборола бронзу у міжнародному конкурсі Nexofil Award 2021 (Мадрид, Іспанія) у категорії “Краща марка світу за технологією змішаного друку”. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Укрпошти.

Призером міжнародного конкурсу Nexofil Award 2021 стала українська поштова марка

Деталі

Окрім звичайних фарб, на марці також присутня бронзова паста, що додає образу Лесі Українки витонченості. Такий друк ще використовують для виготовлення грошових знаків і бланків цінних паперів, а також друк репродукцій картин. Укрпошта презентувала марки із ілюстраціями Софії Караффи-Корбут 2020 року, в рамках відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки.

Конкурс Nexofil Award визначає найкращі поштові випуски в 11-ти категоріях. До складу міжнародного журі конкурсу входять президенти філателістичних федерацій та академій з різних країн світу. Цього року на конкурс було подано більше сотні заявок.

Філателістична продукція національного поштового оператора неодноразово ставала переможцем та призером професійних міжнародних конкурсів. Нагадаємо, минулого року у цьому ж конкурсі марка “Слава Україні!” здобула золото за найоригінальніший формат у світі (форма карти України), а марка “Сорочка (фрагмент). Чернігівська область” — срібло у категорії “Найкраща марка світу за технологією офсетного друку”.

 

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