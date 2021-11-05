Призером міжнародного конкурсу Nexofil Award 2021 стала українська поштова марка

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Окрім звичайних фарб, на марці також присутня бронзова паста, що додає образу Лесі Українки витонченості. Такий друк ще використовують для виготовлення грошових знаків і бланків цінних паперів, а також друк репродукцій картин. Укрпошта презентувала марки із ілюстраціями Софії Караффи-Корбут 2020 року, в рамках відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки.

Конкурс Nexofil Award визначає найкращі поштові випуски в 11-ти категоріях. До складу міжнародного журі конкурсу входять президенти філателістичних федерацій та академій з різних країн світу. Цього року на конкурс було подано більше сотні заявок.

Філателістична продукція національного поштового оператора неодноразово ставала переможцем та призером професійних міжнародних конкурсів. Нагадаємо, минулого року у цьому ж конкурсі марка “Слава Україні!” здобула золото за найоригінальніший формат у світі (форма карти України), а марка “Сорочка (фрагмент). Чернігівська область” — срібло у категорії “Найкраща марка світу за технологією офсетного друку”.