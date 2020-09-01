Принятые Госрегулятором параметры RAB-регулирования не позволят привлекать достаточно инвестиций для обновление сетей - ЕБА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Параметры RAB-регулирования от регулятора не позволят привлекать инвестиции для обновления сетей в необходимом объеме для сокращения отключения электроснабжения и потерь электроэнергии, а также улучшения условий присоединения новых пользователей к сетям. В этом убеждена Европейская Бизнес Ассоциация, передает УНН.
В Европейской Бизнес Ассоциации отметили, что на прошлой неделе Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла и утвердила методику относительно стимулирующего тарифообразования для операторов систем распределения (RAB-регулирование). Методика предусматривает ставку доходности 16,74% на "новую" базу активов и ставку доходности 3% на "старую" базу активов. 50% средств, которые являются доходами на старую базу активов, обязательно должны быть реинвестированы в модернизацию сетей операторов систем распределения.
В Ассоциации заявили, что по подсчетам экспертов рынка, принятые параметры RAB-регулирования позволят привлекать 470 долл в 1 км электросетей. В то время как потребность в среднем оценивается в 1200 долл/км. Для того, чтобы покрыть необходимый объем инвестиций Регулятор должен пересмотреть параметры стимулирующего тарифа.
"По нашему мнению, недостаток инвестиций ставит под угрозу выполнение в полном объеме задач, стоящих перед реформой тарифообразования: инвестирование в развитие и обновление инфраструктуры электросетей, требований регулятора по сокращению SAIDI и потерь в электросетях, улучшение условий присоединения, что имеет значение для международного рейтинга Doing Business. Поэтому благодарим за шаг в направлении стимулирующего тарифообразования одновременно надеемся, все же принятые параметры будут расширены", - отметили в Ассоциации.
В Бизнес Ассоциации также подчеркнули, что принятие стимулирующего тарифоотуворення является важным шагом для развития электросетевой инфраструктуры, улучшение качества услуги электроснабжения, увеличение инвестиционной привлекательности украинского бизнеса через удешевление подключения к электросетям.
Напомним, ранее нардеп Людмила Буймистер отметила, что для привлечения иностранных инвесторов в электросети необходима долгосрочная стратегия для облэнерго. В то время как Регулятор принял стимулирующее регулирование на 3 года.