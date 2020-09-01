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Прийняті Держрегулятором параметри RAB-регулювання не дозволять залучати достатньо інвестицій в оновлення мереж - ЄБА

Київ • УНН

 • 11561 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Параметри RAB-регулювання від регулятора не дозволять залучати інвестиції в оновлення мереж в необхідному об’ємі для скорочення відключення електропостачання та втрат електроенергії, а також покращення умов приєднання нових користувачів до мереж. В цьому переконана Європейська Бізнес Асоціація, передає УНН.

Прийняті Держрегулятором параметри RAB-регулювання не дозволять залучати достатньо інвестицій в оновлення мереж - ЄБА

В Європейській Бізнес Асоціації зазначили, що минулого тижня Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг прийняла і затвердила методику щодо стимулюючого тарифоутворення для операторів систем розподілу (RAB-регулювання). Методика передбачає ставку доходності 16,74% на “нову” базу активів та ставку доходності 3% на “стару” базу активів. 50% коштів, які є доходами на стару базу активів, обов’язково мають бути реінвестовані у модернізацію мереж операторів систем розподілу.

В Асоціації заявили, що за підрахунками експертів ринку, прийняті параметри RAB-регулювання дозволять залучати 470 дол в 1 км електромереж. В той час як потреба в середньому оцінюється в 1200 дол/км. Для того, щоб покрити необхідний об’єм інвестицій Регулятор має переглянути параметри стимулюючого тарифу.

“На нашу думку, недостаток інвестицій ставить під загрозу виконання в повному об’ємі задач, що стоять перед реформою тарифоутворення: інвестування в розвиток і оновлення інфраструктури електромереж, виконання вимог Регулятора зі скорочення SAIDI та втрат в електромережах, покращення умов приєднання, що має значення для міжнародного рейтингу Doing Business. Тож дякуємо за крок в напрямку стимулюючого тарифоутворення, водночас, сподіваємось, все ж прийняті параметри буде розширено”, — зазначили в ЄБА.

В Бізнес Асоціації також підкреслили, що прийняття стимулюючого тарифоотуворення є важливим кроком для розвитку електромережевої інфраструктури, покращення якості послуги електрозабезпечення, збільшення інвестиційної привабливості українського бізнесу через здешевлення підключення до електромереж.

Нагадаємо, раніше нардеп Людмила Буймістер зазначила, що для залучення іноземних інвесторів у електромережі необхідна довгострокова стратегія для обленерго. В той час, як Регулятор прийняв стимулююче регулювання на 3 роки.

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