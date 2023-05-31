Присвоил 8 килограммов золота: ВАКС рассмотрит дело экс-прокурора 7 июня

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«31 мая 2023 года по результатам подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС назначила к рассмотрению по существу дело в отношении прокурора, обвиняемого в завладении 8 кг золота стоимостью более 11 млн грн путем злоупотребления служебным положением и подделке служебных документов», - говорится в сообщении.

Сообщается, что заседание по существу запланировано на 7 июня 2023 года.

В САП напомнили, что в конце 2019 – начале 2020 года прокурор местной прокуратуры г. Киева в соответствии с приказом о командировке был привлечен в состав группы прокуроров Генеральной прокуратуры. В рамках досудебного расследования установлено, что прокурор, используя предоставленные полномочия, подделал процессуальные документы и незаконно завладел 8 кг золота, которое было предварительно изъято им во время обыска.

Дополнение

Бывшему прокурору, который сейчас занимается адвокатской деятельностью сообщено о подозрении в завладении имуществом и служебном подлоге документов. Чиновника подозревают в незаконном завладении 8 кг золотых слитков, стоимость которых составляла более 11,8 млн грн во время проведения обыска в банковском индивидуальном сейфе.