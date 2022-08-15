Заволодів 8 кг золота під час обшуку у банківському сейфі: експрокурору повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Колишньому прокурору, який наразі займається адвокатською діяльністю повідомлено про підозру у заволодінні майном та службовому підробленні документів. Посадовця підозрюють у незаконному заволодінні 8 кг золотих злитків, вартість яких становила понад 11,8 млн грн під час проведення обшуку у банківському індивідуальному сейфі. Про це повідомляє УНН з посиланням на САП.
Цитата
«15 серпня ... вручено повідомлення про підозру колишньому прокурору, який наразі займається адвокатською діяльністю», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що у ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2019 – початку 2020 року прокурор однієї з місцевих прокуратур Києва на підставі наказу про відрядження здійснював повноваження у кримінальному провадженні у складі групи прокурорів Генеральної прокуратури України.
«Користуючись повноваженнями прокурора у справі особа вирішила заволодіти майном, що було попередньо вилучено ним під час обшуку. З метою створення видимості законності своїх дій прокурор підробив процесуальні документи у кримінальному провадженні щодо походження майна та у подальшому, маючи до нього доступ, незаконно заволодів золотом вагою понад 8 кг та вартістю понад 11 млн гривень», - зазначається в повідомленні.
Так, на сьогодні колишньому прокурору повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.
В НАБУ зазначили, що прокурор заволодів 8 кг золота під час обшуку у банківському індивідуальному сейфі.
Доповнення
Двом експосадовцям "Центренерго" повідомили про підозру у заволодінні понад 5,31 млн грн.