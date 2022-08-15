Завладел 8 кг золота во время обыска в банковском сейфе: экс-прокурору сообщили о подозрении

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«15 августа... вручено сообщение о подозрении бывшему прокурору, который сейчас занимается адвокатской деятельностью», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в ходе досудебного расследования установлено, что в конце 2019 года – начала 2020 года прокурор одной из местных прокуратур Киева на основании приказа о командировке осуществлял полномочия по уголовному производству в составе группы прокуроров Генеральной прокуратуры Украины.

«Пользуясь полномочиями прокурора по делу, лицо решило завладеть имуществом, которое было предварительно изъято им во время обыска. С целью создания видимости законности своих действий прокурор поддел процессуальные документы в уголовном производстве по происхождению имущества и в дальнейшем, имея к нему доступ, незаконно завладел золотом весом более 8 кг и стоимостью более 11 млн гривен», - отмечается в сообщении.

Так, на сегодняшний день бывшему прокурору сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В НАБУ отметили, что прокурор завладел 8 кг золота во время обыска в банковском индивидуальном сейфе.

Дополнение

Двум экс-чиновникам "Центрэнерго" сообщили о подозрении в завладении более 5,31 млн грн.