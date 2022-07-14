Двом експосадовцям "Центренерго" повідомили про підозру у заволодінні понад 5,31 млн грн

Цитата

"Двом колишнім посадовим особам ПАТ "Центренерго" (78,29% акцій належать державі) було повідомлено про підозру у зловживанні владою та заволодінні понад 5,31 млн грн. Також про підозру повідомили і їхньому співучаснику – власнику приватної компанії", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Слідство встановило, що у 2018 році підозрювані організували корупційну схему з закупівлі труб та супутніх виробів для потреб підприємств, що входили до складу ПАТ, за завищеними цінами. Посадовці "Центренерго" спотворювали умови проведення тендерів: завищували цінові пропозиції, створювали штучні перешкоди для участі непідконтрольних їм суб’єктів господарювання й у такий спосіб забезпечували перемогу компанії-співучасниці схеми. При цьому ця компанія сама нічого не виробляла, виконуючи класичну роль посередника.

Детективи НАБУ зафіксували випадки, коли товар фізично постачався від інших компаній-виробників продукції ПАТ "Центренерго" напряму, тоді як на папері постачальником була компанія-учасниця схеми. Так само, вона й одержувала гроші за поставлені вироби.

Слідство наразі зібрало докази щодо трьох епізодів корупційної діяльності за участі підозрюваних при закупівлях для ПАТ "Центренерго", через які держпідприємство незаконно переплатило понад 5,31 млн грн. Зібрані НАБУ та САП матеріали стали підставою для початку розслідування з боку Антимонопольного комітету України щодо можливої змови учасників торгів.

Довідка

ПАТ "Центренерго" - єдина в Україні державна енергогенеруюча компанія, до складу якої входять три теплові електростанції: Трипільська ТЕС (м.Українка, Київська обл.), Зміївська ТЕС (смт. Комсомольське, Харківська обл.), Вуглегірська ТЕС (м.Світлодарськ, Донецька обл.) та відокремлений підрозділ "Ременерго" (м. Черкаси).

Доповнення

Правоохоронці повідомили про підозру у зловживанні владою та розтраті понад 426 млн грн колишньому голові Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).