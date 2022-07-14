Двум экс-чиновникам "Центрэнерго" сообщили о подозрении в завладении более 5,31 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Двум бывшим должностным лицам ПАО "Центрэнерго" сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и завладении более 5,31 млн грн, передает УНН со ссылкой на НАБУ.
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"Двух бывших должностных лиц ПАО "Центрэнерго" (78,29% акций принадлежат государству) было поставлено в известность о подозрении в злоупотреблении властью и завладении более 5,31 млн грн. Также о подозрении сообщили и их соучастнику – владельцу частной компании", - говорится в сообщении.
Детали
Следствие установило, что в 2018 году подозреваемые организовали коррупционную схему по закупке труб и сопутствующих изделий для нужд предприятий, входивших в состав ПАО, по завышенным ценам. Чиновники "Центрэнерго" искажали условия проведения тендеров: завышали ценовые предложения, создавали искусственные препятствия для участия неподконтрольных им субъектов хозяйствования и таким образом обеспечивали победу компании-соучастника схемы. При этом эта компания сама ничего не производила, исполняя классическую роль посредника.
Детективы НАБУ зафиксировали случаи, когда товар физически поставлялся от других компаний-производителей продукции ПАО "Центрэнерго" напрямую, в то время как на бумаге поставщиком была компания-участник схемы. Так же она и получала деньги за поставленные изделия.
Следствие сейчас собрало доказательства трех эпизодов коррупционной деятельности с участием подозреваемых при закупках для ПАО "Центрэнерго", через которые госпредприятие незаконно переплатило более 5,31 млн грн. Собранные НАБУ и САП материалы стали основанием для начала расследования со стороны Антимонопольного комитета Украины о возможном сговоре участников торгов.
Справка
ПАО "Центрэнерго" - единственная в Украине государственная энергогенерирующая компания, в состав которой входят три тепловые электростанции: Трипольская ТЭС (г. Украинка, Киевская обл.), Змиевская ТЭС (пгт. Комсомольское, Харьковская обл.) , Углегорская ТЭС (Светлодарск, Донецкая обл.) и отделенное подразделение "Ремэнерго" (г. Черкассы).
Дополнение
Правоохранители сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и растрате более 426 млн грн бывшему главе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).