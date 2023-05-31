Привласнив 8 кілограмів золота: ВАКС розгляне справу експрокурора 7 червня

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті справу щодо колишнього прокурора, якого обвинувачують у незаконному заволодінні 8 кг золотих злитків, вартістю понад 11 млн грн під час проведення обшуку у банківському індивідуальному сейфі. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Цитата

«31 травня 2023 року за результатами підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС призначила до розгляду по суті справу стосовно прокурора, обвинуваченого у заволодінні 8 кг золота вартістю понад 11 млн грн шляхом зловживання службовим становищем та підробленні службових документів», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що засідання по суті заплановано на 7 червня 2023 року.

У САП нагадали, що наприкінці 2019 – початку 2020 року прокурор місцевої прокуратури м. Києва відповідно до наказу про відрядження був залучений до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури. У межах досудового розслідування встановлено, що прокурор, використовуючи надані повноваження, підробив процесуальні документи та незаконно заволодів 8 кг золота, що було попередньо вилучено ним під час обшуку.

Доповнення

Колишньому прокурору, який наразі займається адвокатською діяльністю повідомлено про підозру у заволодінні майном та службовому підробленні документів. Посадовця підозрюють у незаконному заволодінні 8 кг золотих злитків, вартість яких становила понад 11,8 млн грн під час проведення обшуку у банківському індивідуальному сейфі.

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