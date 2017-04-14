Частный нотариус незаконно сменил владельца квартиры в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Частный нотариус в столице незаконно перерегистрировал право собственности на квартиру стоимостью около 7 млн гривен на ул. Богдана Хмельницкого с одного юридического лица на другое. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Киевской местной прокуратурой №10 сообщено о подозрении частному нотариусу Киевского городского нотариального округа, который злоупотребляя своими полномочиями, незаконно перерегистрировал право собственности на квартиру стоимостью около 7 млн гривен, расположенную в самом центре Киева на ул. Богдана Хмельницкого, с одного юридического лица на другую", - говорится в сообщении.
Правоохранителями установлено, что в декабре 2015 года частный нотариус с целью получения неправомерной выгоды для других лиц, злоупотребляя своими полномочиями, не имея необходимых и достаточных для совершения нотариального действия документов, совершил регистрационные действия, в результате которых право собственности на объекты недвижимого имущества противоправно перешло от одного юридического лица к другому.
В ходе расследования правонарушителю сообщено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.365-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги).
По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас проверяется его причастность к еще около 10 аналогичных уголовных правонарушений.
Как сообщал УНН 4 апреля, Генеральная прокуратура Украины направила в суд дело в отношении "черных риэлторов" в Киеве.