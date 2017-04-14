Частный нотариус незаконно сменил владельца квартиры в центре Киева

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 63436 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107656 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165298 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121305 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119524 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114097 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105290 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107298 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103757 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156918 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Частный нотариус незаконно сменил владельца квартиры в центре Киева

Частный нотариус незаконно сменил владельца квартиры в центре Киева

Киев  •  УНН

 • 15249 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Частный нотариус в столице незаконно перерегистрировал право собственности на квартиру стоимостью около 7 млн ​​гривен на ул. Богдана Хмельницкого с одного юридического лица на другое. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой №10 сообщено о подозрении частному нотариусу Киевского городского нотариального округа, который злоупотребляя своими полномочиями, незаконно перерегистрировал право собственности на квартиру стоимостью около 7 млн ​​гривен, расположенную в самом центре Киева на ул. Богдана Хмельницкого, с одного юридического лица на другую", - говорится в сообщении.

Правоохранителями установлено, что в декабре 2015 года частный нотариус с целью получения неправомерной выгоды для других лиц, злоупотребляя своими полномочиями, не имея необходимых и достаточных для совершения нотариального действия документов, совершил регистрационные действия, в результате которых право собственности на объекты недвижимого имущества противоправно перешло от одного юридического лица к другому.

В ходе расследования правонарушителю сообщено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.365-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги).

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас проверяется его причастность к еще около 10 аналогичных уголовных правонарушений.

Как сообщал УНН 4 апреля, Генеральная прокуратура Украины направила в суд дело в отношении "черных риэлторов" в Киеве.

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