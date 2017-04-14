Приватний нотаріус незаконно змінив власника квартири в центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Приватний нотаріус у столиці незаконно перереєстрував право власності на квартиру вартістю близько 7 млн гривень на вул. Богдана Хмельницького з однієї юридичної особи на іншу. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
"Київською місцевою прокуратурою №10 повідомлено про підозру приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу, який зловживаючи своїми повноваженнями, незаконно перереєстрував право власності на квартиру вартістю близько 7 млн гривень, що розташована в самому центрі Києва на вул. Богдана Хмельницького, з однієї юридичної особи на іншу", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронцями встановлено, що у грудні 2015 року приватний нотаріус з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, зловживаючи своїми повноваженнями, не маючи необхідних та достатніх для вчинення нотаріальної дії документів, вчинив реєстраційні дії, внаслідок яких право власності на об’єкти нерухомого майна протиправно перейшло від однієї юридичної особи до іншої.
В ході розслідування правопорушнику повідомлено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.365-2 Кримінального кодексу України (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги).
За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Наразі перевіряється його причетність до ще близько 10 аналогічних кримінальних правопорушень.
Як повідомляв УНН 4 квітня, Генеральна прокуратура України направила в суд справу щодо "чорних ріелторів" в Києві.