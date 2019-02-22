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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 48995 просмотра

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Частные защитники Януковича подали свою апелляцию

Частные защитники Януковича подали свою апелляцию

Киев  •  УНН

 • 14811 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Собственные платные защитники экс-президента Украины Виктора Януковича подали апелляцию на решение Оболонского районного суда, которое было вынесено в конце января, по делу о государственной измене. Об этом в эксклюзивном коментарии УНН сообщил адвокат Виталий Сердюк.

"Адвокатами АО AVER LEX подана апелляционная жалоба на приговор Оболонского районного суда", - сказал он. 

Отметим, что в пресс-службе Оболонского суда сообщили УНН, что пока не получали апелляции. 

"Нет, на сегодня нет, однако адвокат Байдык сегодня подал заявление об исправлении описки в приговоре суда", - сообщила пресс-секретарь судебной инстанции Инна Свинаренко отвечая на вопрос, подали ли адвокаты Януковича из компании AVER LEX апелляцию на приговор. 

Напомним, ранее государственный адвокат Юрий Рябовол подал свою апелляцию. 

Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виноватым в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу инкриминировали совершение государственной измены, пособничество представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

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