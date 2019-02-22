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Приватні захисники Януковича подали свою апеляцію

Приватні захисники Януковича подали свою апеляцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Власні платні захисники екс-президента України Віктора Януковича подали апеляцію на рішення Оболонського районного суду, яке було винесено в кінці січня, у справі про державну зраду. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив адвокат Віталій Сердюк.

"Адвокатами АТ AVER LEX подана апеляційна скарга на вирок Оболонського районного суду", - сказав він.

Відзначимо, що в прес-службі Оболонського суду повідомили УНН, що поки не отримували апеляціі.

"Ні, на сьогодні немає, проте адвокат Байдик сьогодні подав заяву про виправлення описки у вироку суду", - повідомила прес-секретар судової інстанції Інна Свинаренко відповідаючи на питання, чи подали адвокати Януковича з компанії AVER LEX апеляцію на вирок.

Нагадаємо, раніше державний адвокат Юрій Рябовол подав свою апеляцію.

Нагадаємо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс екс-президенту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду - 13 років ув'язнення. Суд постановив визнати Януковича винним у скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.

Колишньому президенту України Віктору Януковичу інкримінували вчинення державної зради, пособництво представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.

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