Приватні захисники Януковича подали свою апеляцію

"Адвокатами АТ AVER LEX подана апеляційна скарга на вирок Оболонського районного суду", - сказав він.



Відзначимо, що в прес-службі Оболонського суду повідомили УНН, що поки не отримували апеляціі.



"Ні, на сьогодні немає, проте адвокат Байдик сьогодні подав заяву про виправлення описки у вироку суду", - повідомила прес-секретар судової інстанції Інна Свинаренко відповідаючи на питання, чи подали адвокати Януковича з компанії AVER LEX апеляцію на вирок.



Нагадаємо, раніше державний адвокат Юрій Рябовол подав свою апеляцію.



Нагадаємо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс екс-президенту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду - 13 років ув'язнення. Суд постановив визнати Януковича винним у скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.

Колишньому президенту України Віктору Януковичу інкримінували вчинення державної зради, пособництво представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.