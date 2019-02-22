Приватні захисники Януковича подали свою апеляцію
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Власні платні захисники екс-президента України Віктора Януковича подали апеляцію на рішення Оболонського районного суду, яке було винесено в кінці січня, у справі про державну зраду. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив адвокат Віталій Сердюк.
"Адвокатами АТ AVER LEX подана апеляційна скарга на вирок Оболонського районного суду", - сказав він.
Відзначимо, що в прес-службі Оболонського суду повідомили УНН, що поки не отримували апеляціі.
"Ні, на сьогодні немає, проте адвокат Байдик сьогодні подав заяву про виправлення описки у вироку суду", - повідомила прес-секретар судової інстанції Інна Свинаренко відповідаючи на питання, чи подали адвокати Януковича з компанії AVER LEX апеляцію на вирок.
Нагадаємо, раніше державний адвокат Юрій Рябовол подав свою апеляцію.
Нагадаємо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс екс-президенту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду - 13 років ув'язнення. Суд постановив визнати Януковича винним у скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.
Колишньому президенту України Віктору Януковичу інкримінували вчинення державної зради, пособництво представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.