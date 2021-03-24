Приватизация "Укрзализныци": юрист объяснил, зачем украинскую компанию загоняют в убытки и при чем тут НАБУ

Он обращает внимание на странное поведение НАБУ, которое вместо реакции молчаливо соглашается с происходящим. Кравец называет “очковтирательством” подписанный в прошлом году меморандум между “УЗ” и НАБУ о совместной борьбе с коррупцией.

Цитата

“Я рассматриваю меморандум НАБУ с „Укрзализныцей“ исключительно как попытку очковтирательства с их стороны. Мы знаем о последних скандалах, связанных с „Укрзализныцей“, и понимаем, что компании могли нанести огромный ущерб. И если в других отраслях НАБУ сразу на это реагирует, то здесь у НАБУ странное молчание. Вообще, отсутствие какой-то реакции на подобные действия может свидетельствовать о том, что цель меморандума: под контролем НАБУ уничтожить крупнейшее государственное монопольное предприятие в Украине, сделать его убыточным. А поскольку железная дорога является основой экономики — нанести удар по экономике Украины. „Укрзализныця“ станет убыточной, государство не сможет ее содержать и придется ее приватизировать или отдавать в частные руки. И, похоже, что цель меморандума пустить пыль в глаза, когда уничтожается компания”, — сказал Кравец.

Детали

В октябре 2020 года “Укрзализныця” и НАБУ подписали меморандум о совместной борьбе с коррупцией. После скандалов и отставки коммерческого директора Иракли Эзугбая и главы правления Владимира Жмака в НАБУ сообщили, что меморандум имел только декларативный характер и не имел правовых последствий. Суть меморандума заключалась в том, чтоб “Укрзализныця” отвечала на запросы НАБУ.

“Они бы и так отвечали на уровне законодательства. На самом деле, что касается меморандумов НАБУ, они их скрывают. Я в свое время даже оспаривал подобные вещи и пытался добиться раскрытия меморандума между НАБУ и ФБР, что они им предоставляют — но они так не сделали этого”, — добавил Кравец.

Контекст

11 марта в отставку подал коммерческий директор “Укрзализныци” Иракли Эзугбая — бывший глава железной дороги Грузии, обвиненный там в хищениях в особо крупных размерах. 15 марта Кабмин уволил главу правления “Укрзализныци” Владимира Жмака, бывшего заместителя Михаила Саакашвили в Одесской областной госадминистрации. Всех троих (пока неофициально) подозревают в действиях, которые могли ухудшить финансовое положение “Укрзализныци”, а это: занижение тарифов на грузоперевозку, передача значительного парка полувагонов на три года по фиксированной цене компании из орбиты Рината Ахметова, а также реформирование “Укрзализныци”, а именно выделение вертикали грузоперевозок (самая прибыльная часть “УЗ”) “Карго” в способ, который противоречил европейским директивам. Все эти действия остались без внимания НАБУ, которое от имени детектива Дениса Гюльмагомедова расписалось в меморандуме.

Если раньше Гюльмагомедов тщательно отслеживал льготы на грузоперевозку и привлекал к ответственности должностных лиц “УЗ” за их предоставление, то в случае с Иракли Эзугбая и его решением занизить тарифы на грузоперевозки и как следствие недополучить как минимум 7 млрд грн реакции детектива не последовало. Разумеется, Эзугбая со Жмаком против себя не свидетельствовали, а НАПК, несмотря на публичные призывы проверить Эузгбая на предмет конфликта интересов, — этого не сделало.

Из открытых источников известно, что НАБУ с даты подписания меморандума не открыло ни одного дела против правления “Укрзализныци” на фоне недополучения 25 млрд грн от запланированного годового дохода госкомпании, а также по информации СМИ известно о возможной связи Эзугбая с интересами “Индустриальной группы Грузии” и компании Рисоил, которые в Украине имеют отношение к грузоперевозкам на железной дороге и управляют (через договор концессии) херсонским портом.

О детективе НАБУ Гюльмагомедове известно, что он получает гранты от фонда “Возрождение” Джорджа Сороса (считавшегося спонсором политического движения Саакашвили в Грузии), а также вместе с первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой посещает организованные этим фондом мероприятия.

Связующим звеном между правлением “Укрзализныци” и НАБУ вероятней всего была Полина Чиж, которая была ранее помощницей первого заместителя директора НАБУ Углавы, а после оказалась в “Укрзализныце”. Журналисты выдвинули версию, что “Укрзализныцей” в этот период мог управлять Михаил Саакашвили, а схема связей выглядела так:

Дополнение

Сам Гюльмагомедов на момент выхода публикации на вопросы УНН не ответил.

О журналистском расследовании и возможной связи детектива НАБУ Дениса Гюльмагомедова с членами правления “Укрзализныци” НАБУ сообщило в Специальную антикоррупционную прокуратуру.

Также известно

Временная следственная комиссия парламента, созданная в январе для оценки критического положения “Укрзализныци”, на следующее заседание вызвала правоохранителей, которые должны были надзирать за соблюдением законов в “Укрзализныце”. В том числе ожидается доклад НАБУ.