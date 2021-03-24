Приватизація "Укрзалізниці": юрист пояснив, навіщо українську компанію заганяють у збитки і до чого тут НАБУ

Він звертає увагу на дивну поведінку НАБУ, яке замість реакції мовчки погоджується з тим, що відбувається. Кравець називає "окозамилюванням" підписаний в минулому році меморандум між "УЗ" і НАБУ про спільну боротьбу з корупцією.

Цитата

"Я розглядаю меморандум НАБУ з "Укрзалізницею" виключно як спробу окозамилювання з їх боку. Ми знаємо про останні скандали, пов'язані з "Укрзалізницею", і розуміємо, що компанії могли завдати величезної шкоди. І якщо в інших галузях НАБУ відразу на це реагує, то тут у НАБУ дивне мовчання. Взагалі, відсутність якоїсь реакції на подібні дії може свідчити про те, що мета меморандуму: під контролем НАБУ знищити найбільше державне монопольне підприємство в Україні, зробити його збитковим. А оскільки залізниця є основою економіки - завдати удар по економіці України. "Укрзалізниця" стане збитковою, держава не зможе її утримувати і доведеться її приватизувати або віддавати в приватні руки. І, схоже, що мета меморандуму пустити пил в очі, коли знищується компанія", - сказав Кравець.

Деталі

У жовтні 2020 року "Укрзалізниця" і НАБУ підписали меморандум про спільну боротьбу з корупцією. Після скандалів і відставки комерційного директора Іраклі Езугбая і глави правління Володимира Жмака у НАБУ повідомили, що меморандум мав лише декларативний характер і не мав правових наслідків. Суть меморандуму полягала в тому, щоб "Укрзалізниця" відповідала на запити НАБУ.

"Вони б і так відповідали на рівні законодавства. Насправді, що стосується меморандумів НАБУ, вони їх приховують. Я свого часу навіть оскаржував подібні речі і намагався домогтися розкриття меморандуму між НАБУ і ФБР, що вони їм надають - але вони так не зробили цього", - додав Кравець.

Контекст

11 березня у відставку подав комерційний директор "Укрзалізниці" Іраклі Езугбая - колишній глава залізниці Грузії, звинувачений там у розкраданнях в особливо великих розмірах. 15 березня Кабмін звільнив главу правління "Укрзалізниці" Володимира Жмака, колишнього заступника Михайла Саакашвілі в Одеській обласній держадміністрації. Усіх трьох (поки неофіційно) підозрюють в діях, які могли погіршити фінансове становище "Укрзалізниці", а це: заниження тарифів на вантажоперевезення, передача значного парку піввагонів на три роки за фіксованою ціною компанії з орбіти Ріната Ахметова, а також реформування "Укрзалізниці", а саме виділення вертикалі вантажоперевезень (найприбутковіша частина "УЗ") "Карго" в спосіб, який суперечив європейським директивам. Всі ці дії залишилися поза увагою НАБУ, яке від імені детектива Дениса Гюльмагомедова розписалося у меморандумі.

Якщо раніше Гюльмагомедов ретельно відстежував пільги на вантажоперевезення і притягував до відповідальності посадових осіб "УЗ" за їх надання, то у випадку з Іраклі Езугбая і його рішенням знизити тарифи на вантажоперевезення і як наслідок недоотримати як мінімум 7 млрд грн реакції детектива не було. Зрозуміло, Езугбая зі Жмаком проти себе не свідчили, а НАЗК, незважаючи на публічні заклики перевірити Еузгбая на предмет конфлікту інтересів, - цього не зробило.

З відкритих джерел відомо, що НАБУ з дати підписання меморандуму не відкрило жодної справи проти правління "Укрзалізниці" на тлі недоотримання 25 млрд грн від запланованого річного доходу держкомпанії, а також за інформацією ЗМІ відомо про можливий зв'язок Езугбая з інтересами "Індустріальної групи Грузії" і компанії Рісо, які в Україні мають відношення до вантажоперевезень на залізниці і управляють (через договір концесії) херсонським портом.

Про детектива НАБУ Гюльмагомедова відомо, що він отримує гранти від фонду "Відродження" Джорджа Сороса (який вважався спонсором політичного руху Саакашвілі в Грузії), а також разом з першим заступником директора НАБУ Гізо Углавою відвідує організовані цим фондом заходи.

Сполучною ланкою між правлінням "Укрзалізниці" і НАБУ найвірогідніше була Поліна Чиж, яка була раніше помічницею першого заступника директора НАБУ Углави, а після опигилася в "Укрзалізниці". Журналісти висунули версію, що "Укрзалізницею" в цей період міг керувати Михайло Саакашвілі, а схема зв'язків виглядала так:

Доповнення

Сам Гюльмагомедов на момент виходу публікації на питання УНН не відповів.

Про журналістське розслідування і можливий зв'язок детектива НАБУ Дениса Гюльмагомедова з членами правління "Укрзалізниці" НАБУ повідомило в Спеціальну антикорупційну прокуратуру.

Також відомо

Тимчасова слідча комісія парламенту, створена в січні для оцінки критичного стану "Укрзалізниці", на наступне засідання викликала правоохоронців, які повинні були наглядати за дотриманням законів в "Укрзалізниці". У тому числі очікується доповідь НАБУ.