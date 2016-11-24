Приватизация ОПЗ происходит не прозрачно - Н.Спиридонов

Прозрачность процедуры приватизации ОПЗ эксперт приравнял к назначению 24-летней А.Деевой на должность заместителя МВД.

"Сейчас ОПЗ пытаются сделать максимально невыгодным активом, чтобы продать определенным кандидатам. Соответственно, там был нарисован довольно большой долг, который якобы есть у ОПЗ. И вообще, такие условия создаются для того, чтобы не было конкуренции и чтобы продать максимально дешево.

В общем, идет определенная не чистая игра, потому что уже существует определенный кандидат, от него это все делается, поэтому другие кандидаты, возможно, не видят оснований бороться (за ОПЗ, - ред.). Здесь примерно такая же прозрачность, как при "прозрачном" назначении госпожи Деевой заместителем министра МВД", - сказал он.

По словам эксперта, ОПЗ является стратегическим предприятием, "которое фактически является монополистом по определенным вопросам, поэтому должен стоить этот завод намного дороже, чем его продают".

"И эта ситуация, когда хотят продать за небольшие деньги, за меньшие, чем реальная цена - она создается искусственно", - добавил он.

Напомним, И.Билоус сообщил, что ни один из претендентов на приватизацию ОПЗ не подал полного пакета документов.

Ранее он заявил, что в случае провала продажи ОПЗ, его присоединят к другому активу, который имеет газ.

По словам И.Билоуса, этот вопрос уже вынесен на рассмотрение КМУ.

При этом, по мнению эксперта Ю.Корольчука, очередной срыв приватизации ОПЗ и присоединение его к "Нафтогазу" станет реализацией коррупционной схемы.

В ВРУ считают, что в случае, если события будут разворачиваться именно так, то иностранцы не будут молчать.