Приватизація ОПЗ відбувається не прозоро - М.Спірідонов

Прозорість процедури приватизації ОПЗ експерт прирівняв до призначення 24-річної А.Дєєвої на посаду заступника МВС.

“Зараз ОПЗ намагаються зробити максимально невигідним активом, щоб продати певним кандидатам. Відповідно, там був намальований досить великий борг, який нібито є в ОПЗ. І взагалі, такі умови створюються для того, аби не було конкуренції і щоб продати максимально за дешево.

Загалом, триває певна не чиста гра, бо вже існує певний кандидат, від нього це все робиться, тому інші кандидати, можливо, не бачать підстав боротися (за ОПЗ, — реб.). Тут приблизно така ж прозорість, як при "прозорому“ призначенні пані Дєєвої заступником міністра МВС”, — сказав він.

За словами експерта, ОПЗ є стратегічним підприємством, “яке фактично являється монополістом по певним питанням, тому має коштувати цей завод набагато дорожче, аніж його продають”.

“І ця ситуація, коли хочуть продати за невеликі гроші, за менші, ніж реальна ціна —вона створюється штучно”, — додав він.

Нагадаємо, І.Білоус повідомив, що жоден з претендентів на приватизацію ОПЗ не подав повного пакету документів.

Раніше він заявив, що у разі провалу продажу ОПЗ, його приєднають до іншого активу, який має газ.

За словами І. Білоуса, це питання вже винесено на розгляд КМУ.

При цьому, на думку експерта Ю.Корольчука, черговий зрив приватизації ОПЗ та приєднання його до “Нафтогазу” стане реалізацією корупційної схеми.

У ВРУ вважають, що у разі, якщо події розгортатимуться саме так, то іноземці не мовчатимуть.