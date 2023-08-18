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ПриватБанк предупредил о временном прекращении финасовых операций из-за технических работ

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. ПриватБанк на своей странице в Facebook предупредил о технических работах, которые будут проводиться ночью 19 августа. Клиентов попросили учитывать, что в период с 00:30 до 7:30 возможна приостановка финасовых операций, передает УНН.

Детали

"Друзья, у нас планируются регламентные работы в ночь на 19 августа. Поэтому с 00:30 до 7:30 временно могут быть недоступны операции с картами, аналогичный «тайм-аут» продлится в работе Приват24, банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обычно такие плановые работы проводятся ночью, когда большинство клиентов отдыхает, но в случае ночного шопинга или важных платежных операций, банк попросил учесть эти обстоятельства и извинился за неудобства

"Регламентные работы систем и сервисов необходимы, чтобы повысить качество и безопасность платежей", - добавляется в сообщении.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, с 19 августа НБУ обновляет порядок осуществления отдельных операций в иностранной валюте, в частности, относительно информации, которая должна размещаться в кассе банка, небанковского учреждения, их обособленных подразделений, пункта обмена валюты.

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