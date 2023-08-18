НБУ змінив вимоги до кас банків та пунктів обміну валют
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. З 19 серпня НБУ оновлює порядок здійснення окремих операцій в іноземній валюті, зокрема, щодо інформації, що повинна розміщуватися в касі банку, небанківської установи, їх відокремлених підрозділів, пункту обміну валюти, повідомили у регуляторі у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
У НБУ перечислили зміни:
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- Розширюється перелік інформації, яка має бути розміщена в касі банку чи небанківської фінансової установи в доступному для огляду клієнтами місці. Відтепер там має бути вказана ще й контактна інформація (адреса місцезнаходження, номер телефону, електронна пошта, посилання на інтернет-сторінку) банку чи небанківської установи, а також Нацбанку для звернень клієнтів у разі виникнення спірних або конфліктних ситуацій й для інформування про порушення під час здійснення валютно-обмінних операцій.
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- Надається можливість фізичним особам-нерезидентам отримувати на поточні рахунки в гривнях кошти, сплата яких передбачена умовами цивільно-правових договорів.
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Це пов'язано з відповідними змінами в законодавстві України.
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