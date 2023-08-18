НБУ изменил требования к кассам банков и пунктам обмена валют

КИЕВ. 18 августа. УНН. С 19 августа 2023 года НБУ обновляет порядок осуществления отдельных операций в иностранной валюте, в частности, относительно информации, которая должна размещаться в кассе банка, небанковского учреждения, их обособленных подразделений, пункта обмена валюты, сообщили в регуляторе в пятницу, пишет УНН.