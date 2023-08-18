НБУ изменил требования к кассам банков и пунктам обмена валют
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. С 19 августа 2023 года НБУ обновляет порядок осуществления отдельных операций в иностранной валюте, в частности, относительно информации, которая должна размещаться в кассе банка, небанковского учреждения, их обособленных подразделений, пункта обмена валюты, сообщили в регуляторе в пятницу, пишет УНН.
Детали
В НБУ перечислили изменения:
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- Расширяется перечень информации, которая должна быть размещена в кассе банка или небанковского финансового учреждения в доступном для осмотра клиентами месте. Отныне там должна быть указана еще и контактная информация (адрес местонахождения, номер телефона, электронная почта, ссылка на интернет-страницу) банка или небанковского учреждения, а также Нацбанка для обращений клиентов в случае возникновения спорных или конфликтных ситуаций и для информирования о нарушениях при осуществлении валютно-обменных операций.
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- Предоставляется возможность физическим лицам-нерезидентам получать на текущие счета в гривнах средства, уплата которых предусмотрена условиями гражданско-правовых договоров.
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Это связано с соответствующими изменениями в законодательстве Украины.
Напомним
Банки и обменники обязали принимать "изношенные" купюры.