Банки та обмінники зобов’язали приймати “зношені” купюри — рішення НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В Україні скасовано перелік ознак незначного зношення банкнот. Відтепер з усіма без винятку банкнотами іноземної валюти, крім значно зношених чи пошкоджених, мають здійснюватися валютно-обмінні операції. Відповідне рішення ухвалив Нацбанк України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу регулятора.
Цитата
“Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив „людського фактору“ на визначення ступеня зношеності банкноти”. — йдеться у повідомленні НБУ.
Деталі
Банкам та небанківським установам заборонено відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центробанків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання.
З банкнотами, які мають ознаки значного зношення, мають здійснюватися операції інкасо. Банки та небанківські установи, які проводять такі операції, повинні обов’язково розмістити в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот, тарифи інкасо.
Окремо зазначається, що банкам та небанківським установам під час обміну валют заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.
За порушення цього рішення НБУ банкам може загрожувати штраф у розмірі до 400 тисяч гривень, обмінникам — до 5% від розміру власного капіталу.
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