Банки и обменники обязали принимать "изношенные" купюры - решение НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Украине отменен перечень признаков незначительного износа банкнот. Отныне со всеми без исключения банкнотами иностранной валюты, кроме значительно изношенных или поврежденных, должны осуществляться валютно-обменные операции. Соответствующее решение принял Нацбанк Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Цитата
“Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние „человеческого фактора“ на определение степени изношенности банкноты”. — говорится в сообщении НБУ.
Детали
Банкам и небанковским учреждениям запрещено отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центробанков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования.
С банкнотами, которые имеют признаки значительного износа, должны осуществляться операции инкассо. Банки и небанковские учреждения, которые проводят такие операции, должны обязательно’разместить в кассе в доступном для клиентов месте четкий перечень признаков значительного износа банкнот, тарифы инкассо.
Отдельно отмечается, что банкам и небанковским учреждениям при обмене валют запрещено устанавливать ограничения относительно номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.
За нарушение этого решения НБУ банкам может грозить штраф в размере до 400 тысяч гривен, обменникам — до 5% от размера собственного капитала.
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