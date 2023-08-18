ПриватБанк попередив про тимчасове припинення фінасових операцій через технічні роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. ПриватБанк на своїй сторінці у Facebook попередив про технічні роботи, що проводитимуться вночі 19 серпня. Клієнтів попросили враховувати, що в період з 00:30 до 7:30 можливе припинення фінасових операцій, передає УНН.
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"Друзі, у нас плануються регламентні роботи в ніч на 19 серпня. Тож з 00:30 до 7:30 тимчасово можуть бути недоступними операції з картками, аналогічний «тайм-аут» триватиме у роботі Приват24, банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зазвичай такі планові роботи проводяться вночі, коли більшість клієнтів відпочиває, але у разі нічного шопінгу чи важливих платіжних операцій, банк попросив, врахувати ці обставини і перепросив за незручності
"Регламентні роботи систем та сервісів необхідні, щоб підвищити якість та безпеку платежів", - додається в повідомленні.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, з 19 серпня НБУ оновлює порядок здійснення окремих операцій в іноземній валюті, зокрема, щодо інформації, що повинна розміщуватися в касі банку, небанківської установи, їх відокремлених підрозділів, пункту обміну валюти.
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